В Украине заработал сайт о реформах - Шимкив

Как сообщает пресс-служба президента, на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре Шимкив сообщил о запуске обновленной бета-версии сайта reforms.in.ua.

Сайт является площадкой для обеспечения подотчетности и прозрачности процесса разработки и внедрения реформ в Украине и привлечение гражданского общества к этим процессам. Ресурс существенно переработан как с точки зрения структуры, так и дизайна. Он содержит больше контента. Информационным наполнением сайта занимается команда, что обеспечивает работу Национального совета реформ, говорится в сообщении.

На сайте публикуется информация о 18 приоритетных направлений реформ: ответственные, контакты координаторов, состав целевых команд реформ, проекты и утвержденные версии нормативных документов.

Кроме этого, на сайте размещены все без исключения материалы, которые рассматриваются на заседаниях Нацсовета реформ, и все протоколы заседаний. Шимкив обратил внимание на возможность отслеживать статус выполнения принятых на Нацсовете решений.

Также на сайте собраны все ключевые программные документы: Стратегия устойчивого развития на период до 2020 года, План действий правительства на 2015 год, Коалиционное соглашение, Соглашение об Ассоциации Украины и ЕС и план действий по ее выполнению, Меморандум Украины и МВФ.

На сайте обеспечена возможность обратной связи: можно оставить комментарий на каждую реформу, реформы в целом, можно написать письмо в оргкомитет Нацсовета реформ.

Шимкив сообщил также, что, согласно решению Нацсовета реформ и при поддержке Представительства Европейского союза в Украине и общественных организаций (в частности, «Новая Страна» и «РПР»), за каждым из 18 приоритетных направлений реформ разрабатываются так называемые balanced scorecards - наборы из 15-25 позиций ключевых показателей, которые позволяют отслеживать движение реформы, выполнения или не выполнения тех или иных этапов реформирования, общего прогресса и т.д.

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”Главная цель - это ориентация на результат, потому что это не процесс реформ, а это проект, который имеет четкие временные рамки, он имеет четкие результаты, которые должны быть достигнуты”, - подчеркнул заместитель главы Администрации.

Он проинформировал, что в Верховной Раде зарегистрированы 3 законопроекта по инициативе «Цифровая Украина», два из которых были приняты в первом слушании. Законопроекты № 2171 и 2172 касаются открытых данных - возможности публиковать открытые данные различных реестров в открытом формате, который позволяет обрабатывать данные электронными системами, в частности, и бюджеты местного уровня. Законопроект № 2999 относительно электронных обращений граждан и электронных петиций сейчас прорабатывается в комитетах.

Шимкив также сообщил, что начата работа по оптимизации законодательства в сфере защиты информации. Прорабатывается возможность применения международных стандартов защиты информации, использования облачных технологий органами государственной власти.

По его словам, на сайте reforms.in.ua размещен соответствующий законопроект, разработанный по инициативе Администрации резидента при участии ряда компаний и общественности. Сейчас проходит его обсуждение.

«Предоставление возможности использования органами государственной власти и органами местного самоуправления систем облачных вычислений будет свидетельствовать о приближении Украины к мировым стандартам в сотрудничестве государства и частного сектора в сфере информационных технологий», - отметил Шимкив.