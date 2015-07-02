В БПП назвали своего кандидата на пост министра экологии

Фракция "Блок Петра Порошенко" будет предлагать на должность министра экологии кандидатуру Владимира Бучко. Об этом сказал первый заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко на заседании фракции утром, сообщают представители фракции.

По словам Кононенко, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сказала, что не будет выдвигать свою кандидатуру, передает "Украинская правда".

В свою очередь, народный депутат Егор Фирсов на своей странице в Facebook выложил фото биографии Бучко и прокомментировал "Вот кандидатура на Министерство экологии. Кто-то о нем что-то знает?"

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Согласно опубликованной информации, 35-летний Владимир Бучко возглавлял департамент правовой и международной деятельности Минэкологии.

Вот кандидатура на Министерство экологии. Кто-то о нем что-то знает? Posted by Егор Фирсов on 1 июля 2015 г.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины поддержала постановление об увольнении Игоря Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов Украины (регистрационный № 2172а). За это решение проголосовали 235 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.