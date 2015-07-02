В Госдуме предложили расторгнуть договор о государственной границе между Украиной и РФ

Об этом сообщает "Известия".

Действующий документ определяет оккупированный сейчас Крымский полуостров как часть Украины, что, по мнению Федорова, может использоваться как аргумент против России "ее недругами".

Для избежания правовых коллизий депутат предлагает председателю Госдумы начать процесс по денонсации спорного, по его мнению, договора.

Сам договор о государственной границе между Россией и Украиной готовился несколько лет, а основные споры происходили по поводу разделения водной границы Керченского пролива.

В итоге вопрос о границе между акваториями двух государств на бумаге остался открытым, однако ныне оккупированный Крымский полуостров был определен как территория Украины.

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"Решение о воссоединении с Крымом уже принято и реализовано, так что сейчас нам необходимо привести в порядок международные договоры в соответствие с принятым на конституционном уровне решением. Их надо пересмотреть, чтобы юридически все документы соответствовали Основному закону", сказал Федоров.

"Договор о государственной границе России и Украины в сегодняшнем виде не может существовать, и его нужно денонсировать", - заявил депутат.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство России рассматривает возможность ликвидации «министерства по делам Крыма». По словам источника в администрации президента РФ, вокруг оккупированного Крыма в последнее время шла борьба нескольких групп влияния.