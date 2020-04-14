Пандемия не повлияла на военное наращивание России в Крыму и Черном море – генсек НАТО

В НАТО предположили, что вызовы безопасности в регионе Черного моря останутся и после преодоления пандемии.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что пандемия коронавируса не повлияла на военное наращивание России в оккупированном Крыму и Черном море.

Об этом Столтенберг сказал во время видеоконференции для журналистов из штаб-квартиры НАТО накануне заседания министров обороны стран - членов Альянса в формате защищенной телеконференции.

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"Россия сохраняет военное присутствие вблизи границ НАТО и стран НАТО, в том числе в Черном море", - заявил генсек Альянса.

При этом он отметил, что россияне также "продолжают поддерживать сепаратистов на востоке Украины", а режим прекращения огня продолжает нарушаться.

"Мы видим существенное военное наращивание, которое происходит в Крыму, и мы также видим их военно-морское присутствие в Черном море. Поэтому это является одним из элементов проблем в сфере безопасности, с которыми мы сталкиваемся. Мы сталкивались с ними до кризиса, связанного с COVID-19, и мы сталкиваемся с ними во время этого кризиса, и я предполагаю, что они также будут и после завершения кризиса COVID-19", - подчеркнул Столтенберг.

Вместе с тем он отметил, что Альянс способен как оказывать поддержку гражданским усилиям в борьбе с коронавирусом, так и защищать всех своих членов.

В этой связи генсек Альянса заявил, что НАТО увеличило присутствие в регионе Черного моря на суше, на море и в воздушном пространстве, а с Украиной и Грузией как партнерами происходит сотрудничество.

"Мы должны понимать, что коронавирусній кризис влияет на всех нас, но он не устраняет вызовы безопасности, с которыми мы сталкивались до кризиса, и именно по этому поводу министры встретятся завтра. Они также рассмотрят, как поддерживать наши военные позиции и нашу политику сдерживания и обороны в разгар коронавирусного кризиса", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, Столтенберг также заявил, что пока рано делать выводы о присоединении Украины к Программе расширенных возможностей Альянса.