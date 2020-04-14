"Рано делать выводы": Столтенберг о присоединении Украины к Программе расширенных возможностей НАТО

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс и Украина делают все ради укрепления партнерства.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что пока рано делать выводы о присоединении Украины к Программе расширенных возможностей Альянса.

Об этом он сказал во время видеоконференции для журналистов из штаб-квартиры НАТО накануне заседания министров обороны стран-членов Альянса в формате защищенной телеконференции.

В частности, его спросили, будет ли учитываться участие украинских самолетов Ан-225 "Мрия" и Ан-224 "Руслан" в доставке медицинских средств из Китая в страны НАТО при оценке возможности получения Украиной статуса участника Программы расширенных возможностей Альянса.

Столтенберг ответил, что Альянс сотрудничает с партнерами по разным направлениям.

"Мы приветствуем тот факт, что у НАТО так много партнеров, и мы можем выступить вместе и решать общие проблемы, такие как кризис, связанный с COVID-19. И Украина помогает членам НАТО, потому что Украина обеспечивает стратегические воздушные перевозки", - заявил Столтенберг и добавил, что страны Альянса привлекают украинские самолеты.

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Генсек Альянса добавил, что украинские самолеты имеют огромный потенциал, и привлечение этих самолетов показывает, как НАТО сотрудничает с Украиной как страной-партнером.

По его словам, на протяжении длительного периода времени украинские самолеты демонстрируют свою важность для перевозки медицинского оборудования из Китая через весь мир в страны-члены НАТО в Европе.

"Мы приветствуем близкое партнерство с Украиной. Мы все пострадали (от пандемии коронавируса - УНИАН). Это общий вызов. Мы должны ответить совместными усилиями. И сейчас мы обязательно изучаем, как мы можем еще сильнее углубить наше партнерство с Украиной. Вопрос Программы расширенных возможностей - это один из элементов в рамках этой дискуссии. Довольно рано мне судить, но все мы делаем вместе, чтобы укрепить партнерство между НАТО и Украиной", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября 2019 года в то время вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить ей статус участника Программы партнерства расширенных возможностей.

В рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО-Украина. Также программой предусмотрен расширенный диалог в сфере разведки, предоставление возможности представителям страны-партнера занимать должности в штаб-квартире НАТО или в командной структуре Альянса.

В Украине со стороны власти звучали надежды, что Украина в октябре этого года может ожидать повышения статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями.