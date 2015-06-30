Украина и Китай убеждены в необходимости реформирования Совета безопасности ООН.

Об этом шла речь сегодня во время встречи первого заместителя министра иностранных дел Украины Натальи Галибаренко и специального представителя МИД Китая по вопросу реформы Совета безопасности ООН Гао Юйшена, сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

В частности, как отметили в ведомстве, стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества с акцентом на сотрудничестве в рамках ООН и других международных организаций.

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«С учетом празднования в этом году 70-летия Организации было выражено общее убеждение в необходимости повышения эффективности ее деятельности, включая реформирование Совета безопасности ООН», - подчеркивается в сообщении.

Галибаренко отметила, что наглядным свидетельством необходимости перестройки Совета безопасности ООН является несостоятельность этого органа принять действенные меры с целью прекращения агрессии против Украины со стороны Российской Федерации, которая неприкрыто злоупотребляет правом вето как один из постоянных членов Совета.

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В свою очередь китайская сторона подтвердила неизменную поддержку Пекином территориальной целостности и суверенитета Украины. Спецпредставитель МИД Китая также поддержал целесообразность расширения представительства в Совете безопасности из числа государств Восточноевропейского региона, отметили в МИД.

Ранее УНИАН сообщал, что в МИД РФ выступили категорически против ограничения права вето постоянных членов Совета безопасности ООН, потому что право вето - "гарантия сбалансированности принятых решений".