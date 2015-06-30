Соратников Путина подозревают в связях с русской мафией в Испании - СМИ

Об этом говорится в докладе испанских следователей Хуана Каррау и Хосе Гринда, сообщает Bloomberg.

Как отмечается, документ объемом 488 страниц является результатом десятилетнего расследования и 29 мая был направлен в суд, пишет Европейская правда.

Читайте такжеБизнесмен рассказал, как Путин в 90-е брал взятки: "Деньги брал Леша Миллер. А Путин писал сумму во время беседы"

Согласно данным расследования, члены петербургского Тамбовского преступного синдиката перебрались в Испанию в 1996 году, когда Путин был заместителем мэра Санкт-Петербурга.

Как сообщает агентство, в документе прослежены связи между преступной группировкой и отдельными ключевыми лицами в российских правоохранительных структурах и политиками.

В целом следователи намерены обвинить в отмывании, мошенничестве и других преступлениях 27 человек.

В частности, как отмечается, следователи добиваются конфискации имущества на Майорке, которое принадлежит заместителю председателя думского комитета по финансовому рынку Владиславу Резнику.

Как пишет издание, именно с помощью Резника лидер преступной группировки Геннадий Петров добивался назначения своих соратников на ключевые должности в РФ в обмен на активы в Испании.

Среди других официальных лиц РФ, связанных с "группой Петрова", называются экс-премьера Виктора Зубков, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, нынешний вице-премьер Дмитрий Козак и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии агентству назвал обвинения "абсолютной чушью".

"Это за пределами разумного", - отметил он.