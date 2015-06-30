ВР начала рассмотрение вопроса ареста главы Апелляционного суда Киева Чернушенко

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир Гройсман отметил, что председатель Верховного суда Украины поддержал представление генерального прокурора о задержании и аресте Чернушенко.

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Как сообщал УНИАН, 24 июня Генпрокуратура сообщила о подозрении Чернушенко в совершении тяжких уголовных правонарушений. Генеральный прокурор Виктор Шокин инициировал перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины отстранение указанного лица от должности и обратился с представлением в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи.

Сегодня, 30 июня, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о предоставлении согласия на задержание и арест Чернушенко.