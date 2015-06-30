От Климкина требуют отчитаться о работе МИД по поддержке Украины в мире

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Семенченко сказал во время брифинга.

Семенченко выразил мнение, что в эту пятницу министр иностранных дел Украины Климкин должен доложить в ВР о "причинах провала усилий Украины на международной арене, о том, чем занимается военный атташе в тех странах, где большинство населения выступает против предоставления Украине возможности идти европейским вектором, против оказания военной помощи".

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По мнению Семенченко, "иллюстрацией к провалу Минских соглашений являются последние события в Широкино". "Жители Мариуполя, военнослужащие, которые держат фронт, неоднократно указывали на то, что нарушение Минских соглашений — Широкино пытаются демилитаризовать, передав его непосредственно за линию разграничения", - сказал депутат и добавил, что по Минскими соглашениями Широкино должна находиться на территории, подконтрольной Украине.

Семенченко отметил: "Мы требуем, чтобы руководитель внешне-политического ведомства Климкин дал четкий ответ, по какой причине сорваны попытки Министерства иностранных дел Украины обеспечить поддержку Украине, кто несет ответственность за это, и способен ли сам министр выполнять те задачи, которые на него возлагает наше государство".

В случае, если эти ответы будут "подменены пустыми обещаниями", отметил депутат, "мы будем ставить вопрос о его политической ответственности".