Министры обороны Украины и США обсудили укрепление стратегического партнерства

Глава Пентагона подчеркнул необходимость усиления со стороны европейских союзников поддержки миссии по безопасности в Украине.

Министр обороны США Марк Эспер в телефонном режиме обсудил с министром обороны Украины Андреем Тараном вопросы укрепления стратегического партнерства между США и Украиной.

Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны США, передает Голос Америки.

Эспер поздравил Тарана с назначением на должность министра обороны и отметил поддержку со стороны США развитию способности украинских сил более эффективно защищаться против российской агрессии.

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Глава Пентагона также подчеркнул необходимость усиления со стороны европейских союзников поддержки миссии по безопасности в Украине.

Сообщается, что Таран подтвердил приверженность Украины к трансформации оборонной сферы в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Эспер высоко оценил недавний прогресс Украины в оборонных реформах и призвал Тарана в дальнейшем развивать достижения государства ради более безопасной и демократической Украины.

Также стороны обменялись мнениями о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщал УНИАН, 11 марта президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана.

Во время представления глава государства обозначил приоритетные направления работы для новоназначенного министра, среди которых - обеспечение высокой обороноспособности Украины, достойное обеспечение военных современным и эффективным вооружением, повышения уровня подготовки и усиления социальной защиты "людей в погонах".