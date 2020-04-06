Внеочередное заседание Рады может состояться 9 или 10 апреля - Разумков

Спикер парламента отмечает, что главным вопросом заседания будут изменения в Бюджет.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что внеочередное заседание парламента может состояться 9 или 10 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, когда состоится внеочередное заседание и какие вопросы на нем будут рассматриваться.

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"Я думаю, что на этой неделе, так же, будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно пятница. Будет много зависеть от комитетов", - сообщил Разумков.

Он добавил, что именно комитеты нарабатывают те законопроекты, которые в ближайшее время, как надеется спикер, будут рассмотрены и приняты Верховной Радой Украины.

"Главным вопросом будет именно Бюджет, изменения в бюджет... Довольно плодотворно и тесно сотрудничают сегодня профильный комитет, Кабинет министров Украины, Министерство финансов. Я думаю, что в ближайшее время их наработка будет уже предложена к рассмотрению народным депутатам, будут учтены те поправки и предложения, которые также появятся. На внеочередном заседании мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал председатель парламента.