Россия стремится использовать коронавирус для раскола ЕС – постпред Украины в ООН

Москва хотела использовать пандемию как инструмент пропаганды, пояснил дипломат.

Российские дипломаты пытаются использовать ситуацию с коронавирусом для продвижения собственных пропагандистских месседжей.

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Такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя попытку РФ провести через Генассамблею ООН собственный проект резолюции по коронавирусу. Проект содержал формулировки относительно отмены международных санкций.

По словам украинского дипломата, российская сторона демонстрирует большой профессионализм, стремясь к достижению своей цели.

"То, что Москва разрабатывает многоуровневые и многоходовые планы - это факт", - отметил Кислица.

Генассамблея ООН, как известно, приняла Резолюцию о глобальной солидарности в борьбе с COVID-19, которую инициировали Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Гана, Индонезия, Сингапур. Резолюция указывает на "беспрецедентные последствия" пандемии и призывает к "усилению международной кооперации с целью умерить, смягчить последствия и победить" болезнь. Украина, среди других стран, была соавтором этой резолюции.

Этому предшествовало представление Россией собственного проекта резолюции по COVID-19, который содержал требование об отмене международных санкций. Украина заблокировала проект. Киев поддержали Грузия, США, Великобритания, ЕС и другие страны.

В комментарии журналистам посол Украины в ООН подчеркнул, что позицию Украины относительно предложенной Россией резолюции поддержала очень широкая группа государств. Посол особо обратил внимание позицию ЕС в отношении российского проекта. ЕС выступил против российского текста документа за несколько минут до конца голосования.

"Понимаю и соглашаюсь с тем, что Европейский Союз должен продемонстрировать единство, потому что часть ковидного плана Российской Федерации - это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза, и тем самым его развалить, по крайней мере политически", - заявил посол Украины в ООН.

"Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что европейцы до самой последней минуты производили ту формулу, которая бы позволила всем странам присоединиться", - подчеркнул он.

Посол отметил, что кризис, вызванный коронавирусом, может "по злой иронии" стать поводом для ООН, отдельных стран и региональных объединений "избавиться от старых методов" и шире использовать в работе новые технологии, сохранив при этом демократичность.

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