Украинский интерес. Донбасс в поисках мира, ПАСЕ с украинским акцентом и НАТО нам поможет

Ситуация на Донбассе продолжает балансировать между миром и войной. Постоянные провокации боевиков, похоже, уже никого не удивляют, равно как и стремление России любой ценой «вернуть» оккупированные территории в состав Украины на собственных условиях. Для этого Кремль даже выпустил на информационное поле ненадолго попастись Виктора Януковича, старательно продублировавшего в эфире Би-Би-Си свежие мэсседжи российского руководства относительно перспектив урегулирования на Донбассе и возвращения Крыма.

Стоит ли удивляться, что и встреча Контактной группы в Минске, и саммит министров иностранных дел «нормандской четверки» в Париже завершились без особых результатов. Разве что в столице Беларуси дебютировал новый представитель ОБСЕ Мартин Сайдик – австрийский дипломат сменил свою швейцарскую коллегу Хайди Тальявини. Министры иностранных дел также договорились договариваться. Информация о том, что Европейский Союз оказывает давление на Украину для обеспечения одностороннего выполнения Минских соглашений в части проведения выборов в оккупированных районах Донбасса, не подтвердилась. При этом необходимо понимать, что в ЕС обеспокоены ситуацией, а Украина является членом международного сообщества, на которого в принципе удобно оказывать давление особенно теперь, когда государство выглядит самым слабым за все годы его независимости. Для официального Киева лучшие действия в ответ – осмысленная политика на Донбассе и реформы без промедления.

В телефонном режиме ситуацию на Донбассе обсудили Владимир Путин и Барак Обама. Разговор выглядит довольно пикантным после обвинений из уст российского президента и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в адрес США. Дескать, именно американцы дестабилизировали в своих интересах ситуацию на Донбассе. Если следовать кремлевской логике, то военная техника и боевики на восток Украины тоже поступают из-за океана. Россия стремится добиться дисбаланса позиции Вашингтона и Брюсселя по отношению к себе, и для такого не грех и Путину под рабочий график Обамы подстроиться.

Правда, России уже традиционно не хватает последовательности действий. Пытаясь изображать цивилизованного члена международного сообщества, режим Путина прокалывается на важных нюансах. Показательным примером стала негативная реакция Кремля на призыв создать специальный трибунал для суда над виновными в гибели в прошлом году лайнера «Боинг-777» в небе над Донбассом.

Не менее интересно наблюдать за тем, как российские комментаторы пытаются объяснить массовые протесты в Ереване украинским влиянием. Они словно позабыли, что Армения была и остается в своей внешней политике ориентированной на Москву. Но любой Майдан в Кремле рассматривают как угрозу.

В ПАСЕ российская делегация будет лишена влияния до января 2016 года, поэтому представители РФ не ездят в Страсбург сами, а пользуются услугами различных агентов влияния, среди которых и лидер украинских коммунистов Петр Симоненко. Впрочем, это не уберегло Россию от первого упоминания «российской агрессии» в официальных документах ПАСЕ. Его не стоит абсолютизировать, но можно отметить как веху на пути изменения европейского отношения к конфликту на Донбассе.

Зато в НАТО поддержка Украины ощущается практически с начала конфликта на Донбассе. На сегодня – последовательная политическая и финансовая через трастовые фонды, но министр обороны Степан Полторак не исключает и поставок летального вооружения в случае эскалации на Донбассе. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что НАТО никогда не признает аннексию Крыма и будет усиливать поддержку Украины.

Евгений Магда