Российский "След" на "Украине"

Еще год назад на украинских телеканалах чаще можно было встретить доблестных российских военных, следователей и прокуроров, чем их украинские аналоги. В то время как простые украинцы массово отказывались приобретать в магазинах российские товары, чтобы «не поддерживать оккупанта», с экранов телевизоров им ежедневно рассказывали о подвигах чужих героев, так или иначе представляющих страну-агрессора.

Ситуация резко изменилась, когда один из таких персонажей – российский актер Михаил Пореченков – решил поиграть в войну по-настоящему, стреляя в украинских солдат на Донбассе. Событие вызвало настолько серьезный резонанс, что украинские чиновники вряд ли смогли бы не отреагировать. В результате, Государственное агентство Украины по вопросам кино стало раз за разом отказывать в выдаче прокатных удостоверений одному за другим российским сериалам. Под «репрессии» попали сериалы «Спецназ», «Десантура», «Морпехи», «Военная разведка» и другие. По оценкам экспертов, все эти фильмы объединяло одно – пропаганда войны и насилия, а также популяризация и героизация деятельности спецподразделений России.

Свою лепту в эту борьбу внесли и депутаты. 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы о защите информационного телерадиопространства Украины», которым запрещено распространения и демонстрации фильмов, содержащих популяризацию органов государства-агрессора. Дабы успеть очистить украинские телеэфиры от российских фильмов, попавших под запрет, вступление в силу документа было отсрочено.

Официально закон заработал 4 июня. В этот же день в Госкино отчитались, что ведомство запретило к показу 162 фильма и сериала, которые были произведены в России с 1 января 2014 года. И, по словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, чтобы не допускать пропаганды силовых структур государства-агрессора с украинских телеэкранов, анализировать содержание российских фильмов до выдачи им прокатных свидетельств будет специальный экспертный совет при агентстве.

Российский продукт – украинская «обложка»

Первый «прокол» и у экспертного совета, и у Госкино, и у парламентариев-авторов закона случился на днях: российский сериал, который раньше назывался «След» и транслировался на принадлежащем олигарху Ринату Ахметову канале «Украина», получил украинскую лицензию.

После того, как внимание общественности к этому событию привлек генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, директор «Медиа группа Украина» Евгений Лященко объяснил, что телеканал «Украина» выкупил отснятые рабочие материалы российского сериала «След» и франшизу, после чего сделал на этой основе новый продукт. По его словам, для этого были использованы дополнительные съемки, компьютерная графика и новый монтаж. Также изменилось название сериала.

Впрочем, по мнению Александра Ткаченко, от замены слов «Федеральная экспертная служба» на «Фактологическая экспертная служба», суть не меняется - если Госкино будет выдавать лицензии для российских сериалов, «завернутых в украинскую обложку», это отрицательно скажется на украинском сериальном производстве.

«Потому что гораздо выгоднее взять старое русское, немного переснять две сценки и будут платить те же деньги, но не в украинский бюджет, не украинским актерам и производителям, а в российский бюджет. И эти десятки, сотни, миллионы долларов пойдут опять в Россию», - сказал Ткаченко.

К слову, о российском лобби в украинской медиа-сфере эксперты комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Госкино говорили еще в феврале текущего года. К примеру, один из них – Виталий Капранов – в одном из интервью отмечал, что выгода украинских топ-менеджеров телеканалов от российских сериалов – в откатах, получаемых от российской стороны, поскольку российское кино отнюдь не дешевле европейского. Просто европейские продюссеры «взятки за показ своих лент не дают».

К слову, в нынешней перепалке Ахметовская «Медиа группа Украина» пытается использовать запрещенные приемы. Параллельно с заявлениями Евгения Лященко, на сайте газеты «Сегодня», которая, к слову, является частью «Медиа группы Украина», в ленте новостей было опубликовано анонимное мнение, обличающее директора «1+1 медиа» Александр Ткаченко в… рейдерстве. Правда, в чем именно оно состоит, анонимный автор в своем пасквиле так и не сумел объяснить, зато в лучших традициях «черного пиара» - когда на фоне обливаемого грязью объекта объект-заказчик выглядит в выигрышном свете – рассказал о достижениях «Медиа группы Украина» в вопросе сериального кинопроизводства в виде неких тысяч часов произведенной продукции, не назвав, при этом, ни одного фильма.

Закон как дышло

Возвращаясь к ситуации с «оттюнингованным» «Следом», в Госкино объяснили, что экспертный совет дал свою оценку фильму, после просмотра адаптированного ТРК «Украиной» российского сериала, по объективным показателям, и для отказа в прокатном удостоверении «не было правовых оснований». «При принятии решения о выдаче упомянутого прокатного удостоверения не было нарушено ни одной нормы действующего законодательства Украины и соблюдены все предусмотренные для таких случаев процедуры, включая пересмотр указанного сериала экспертной комиссией по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино», - говорилось в заявлении агентства.

В свою очередь, глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко выступает против интерпретации пропагандистского российского сериала на украинский манер. Он отметил, что, с точки зрения закона, прокатное удостоверение телесериала «ФЭС» («След»), для показа на одном из украинских телеканалов, которое выдало Госкино, было «по формальным признакам, выдано верно». «Но, по формальным признакам, у нас и нет войны на территории Украины. Поэтому нужно было учитывать не только букву закона, но и дух закона», - считает он.

По мнению главы Нацсовета, «След» имеет длинную историю создания, проката, и в глазах украинских зрителей воспринимается как сугубо российский сериал, «к которому есть претензии, замечания от зрителей». Поэтому, даже его адаптация вряд ли переубедит многих телезрителей в том, что он не российский и не пропагандистский. «Вместо того, чтобы создавать новое, телеканал берет и создает, так называемую, локальную версию, которую они как говорят, переделали. В то же время, по факту, он не переработан… По моему мнению, это не переделанный сериал, а оттюнингованный на украинский манер – где-то изменены планы, где-то какие-то герои, но, по сути, он остался как российский «След» в украинской интерпретации. Я противник такого, ибо, если будут такие интерпретации, то завтра все каналы такое будут делать, потому что это легче», - сказал он.

По словам Артеменко, после жалоб, поступивших в отношении ситуации вокруг скандального российского сериала, экспертная комиссия должна пересмотреть этот вопрос.

В то же время, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко уже сообщил, что в отношении скандального сериала «ФЭС» («След») будет проводиться искусствоведческая экспертиза - для того, чтобы определить, является ли этот сериал абсолютно новым произведением. А что касается устранения пробелов в действующем законодательстве, регулирующем такие вопросы, Госкино «инициировало разработку и принятие подзаконного акта, который бы устанавливал четкие критерии для определения фильмов, произведенных физическими или юридическими лицами государства-агрессора, по максимально прозрачной и понятной балльной системе».

В свою очередь, председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности, депутат от «Народного фронта» Николай Княжицкий отмечает, что нельзя написать идеальный закон, чтобы предусмотреть в нем все возможные хитрости, к которым могут прибегнуть люди, дабы его обойти. «Если говорить конкретно про этот сериал, то это - изобретательность людей, которые пытаются обойти закон», - считает он.

«Есть только надежда, что субъекты рынка будут патриотами Украины, не будут покупать второсортные заготовки, созданные в стране-агрессоре, а будут производить собственный продукт», - сказал Княжицкий и добавил, что несколько медиа-групп уже запускают собственную продукцию, рассчитанную на украинскую аудиторию.

«Я не вижу большой проблемы на украинском телевидении, чтобы, при желании, начать производить недорогие украинские сериалы. То же самое происходило, в свое время, в Грузии, в странах Балтии... И там количество сериалов местного производства чрезвычайно велико, несмотря на то, что эти страны и по количеству граждан, и по количеству затачиваемых на производство средств, очевидно, меньше Украины», - отметил он.

Татьяна Урбанская