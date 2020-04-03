На следующей неделе может состояться внеочередное заседание ВР – нардеп Корниенко

По его словам, на этом заседании могут рассматриваться бюджетные вопросы.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что на следующей неделе может состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-трансляции в рамках программы Гражданской сети ОПОРА "Депутатский день".

Комментируя обсуждения и решения вопросов финансирования местных выборов, Корниенко отметил, что "ситуацию с бюджетом, мы будем понимать, опять же, в следующий вторник, когда состоится комитет, и, возможно, будет внеочередное на следующей неделе, связанное уже с принятием бюджета".