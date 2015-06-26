Гройсман уверен в наличии в Раде 300 голосов для изменения Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время открытия заседания Конституционной комиссии.

Он подчеркнул: “Я убежден в том, что мы найдем поддержку нашего решения у президента Украины, правительства и премьер-министра, и украинского парламента, у которого хватит политической воли для принятия решений, которые полностью соответствуют Европейской хартии о местном самоуправлении”.

Гройсман считает, что в парламенте Украины “будут приняты 300 голосами изменения в Конституцию”.

В заседании комиссии принимают участие секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, а также бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, члены Конституционной комиссии и народные депутаты Украины.