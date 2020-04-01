Лероса вызывают на допрос 3 апреля - адвокат

Речь идет о допросе у следователя ГБР как свидетеля.

Народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса вызывают на допрос 3 апреля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"По месту регистрации народного депутата Украины Гео Лероса действительно пришли сотрудники Службы безопасности Украины. Спокойно поговорили с ними. Цель - вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля", - написал Найем.

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По его словам, "поскольку сейчас по тому адресу прибыть ни я, ни Гео не сможем, то договорились, что вечером мы придем сами в СБУ, чтобы получить повестки".

Позже Найем опубликовал линк на сообщение на странице юридической компании "Миллер", где указано, что Лероса вызывают на допрос.

"Следователь третьего отдела Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими, ГСУ Государственного бюро расследований вызвал Гео Лероса в качестве свидетеля в уголовном производстве №42020000000000642 по ч.1 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) на 03 апреля 2020 года в 09:00 по адресу г. Киев, ул. С.Петлюры, дом.15", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Лерос в Facebook опубликовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - якобы ведет переговоры о назначении на государственные должности.

29 марта Ермак заявил, что обратится в СБУ и Госбюро расследований по поводу распространенного Леросом видео.

30 марта заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий по обращению Лероса зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы госвласти - по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

Сегодня, 1 апреля, Лерос заявил, что по адресу его проживания приехали сотрудники Службы безопасности Украины. "Говорят, приехали домой вручать повестку, но меня дома нет, я за молоком поехал. Адвокат поехал к ним", - написал он.

Позже в СБУ сообщили, что Леросу направлена повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве.

Отмечается, что Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту "незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины".

Видеоматериалы были обнародованы 29 марта Леросом на его странице в Facebook.

"Для установления объективной истины и привлечения виновных лиц к ответственности во время досудебного следствия Главным следственным управлением СБ Украины народному депутату Гео Леросу направлена повестка о его вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве. 1 апреля с целью вручения повестки сотрудники СБУ прибыли по месту жительства Гео Лероса, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату", - заявили в ведомстве.