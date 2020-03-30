Сегодня Рада на отдельном заседании рассмотрит вопрос питания в армии - Арахамия

Соответствующий законопроект не был включен в повестку дня внеочередного заседания ВР, назначенного на 14:00.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что сегодня состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады по рассмотрению вопроса питания в армии.

Читайте такжеВ ВСУ случаи инфицирования коронавирусом не зарегистрированы - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед заседанием согласительного совета.

"Точно думаю, будет еще одно внеочередное, потому что армия не может питаться - была задержка с реформой армейского питания", - отметил Арахамия.

Он сообщил, что соответствующий законопроект не был включен в повестку дня внеочередного заседания ВР, назначенного на 14:00.

По словам Арахамии, законопроект "вчера ночью зашел от Кабинета министров". "Технически это будет еще одна внеочередная сессия по одному вопросу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 марта на заседании правительства первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил, что компании-победители торгов отказались предоставлять услуги питания военнослужащим из-за введенных ограничительных мер. В связи с этим он предложил разрешить компаниям предоставлять услуги по питанию военных в 2020 году по договорам 2019 года. Руснак предложил принять соответствующие изменения в госбюджет на 2020 год.

26 марта в Министерстве обороны заверили, что все военнослужащие бесперебойно обеспечиваться питанием.