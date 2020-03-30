У Зеленского назвали "идеальный сценарий" развития событий на Донбассе

Вице-премьер признал: конкретного плана реинтеграции пока нет, но над ним работают.

В команде президента Владимира Зеленского рассматривают несколько вариантов развития ситуации относительно возвращения оккупированных территорий Донбасса.

Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает "РБК-Украина".

Он подчеркнул: если у Украины есть шанс получить позитив в рамках минского процесса - надо попробовать это сделать, "но это не может держать вечно".

"Когда президент Зеленский пригласил меня на разговор, это было еще при премьере Гончаруке, с идеей, чтобы я возглавил министерство по вопросам реинтеграции, я попросил озвучить ожидания от меня. В том числе мне было сказано: никто не держит фокус сегодня по оккупированным территориям, прилегающим территориям, временно перемещенным лицам и по реальной реинтеграции временно оккупированных земель обратно в страну. Сейчас мы говорим не о Минобороны, это не их задача. В правительстве нет такого органа и такого человека", - констатировал он.

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Вице-премьер объясняет: главное - это написание нескольких сценариев и развития событий после освобождения оккупированных территорий. "Например, через полгода. Это идеальный сценарий – чтобы провести выборы осенью 2020 года. Или, условно говоря, через год, или через пять, или, как в Германии за 45 лет", - уточнил он.

"То есть вариантов развития событий может быть три-четыре – как мы ведем себя по отношению к оккупированным территориям, нашему населению, которое проживает там. Когда президент озвучил мне эти ожидания, что я эти варианты должен буду продумать и описать – это означает, что он прекрасно отдает себе отчет в том, что быстрый вариант один из нескольких и не самый вероятный", - рассказал Резников.

Отвечая на вопрос о наличии конкретного плана по экономической реинтеграции ОРДЛО, чиновник сказал: "Буду честен, конкретного плана работы министерства по всем видам реинтеграции – экономической, политической, промышленной – в данный момент нет, но мы сейчас этим занимаемся. Мы сейчас с командой это выписываем".

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"У нас есть идеи, есть наработки. Сейчас озвучивать вам конкретный план будет неправильно, потому что это будут вырванные из контекста вещи. А мы хотим, чтобы они были взаимосвязаны. Часть наших планов мы уже внесли премьер-министру. Надеемся, что наши наработки войдут в программу правительства", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Резников также допустил гуманитарные конвои от международных организаций на оккупированный Донбасс для борьбы с коронавирусом.