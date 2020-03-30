Рада на внеочередном заседании рассмотрит кадровые изменения в правительстве

Дмитрий Разумков надеется, что завтра парламент примет ряд кадровых решений по Кабинету министров.

Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады будут рассмотрены кадровые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, министры финансов и здравоохранения Игорь Уманский и Илья Емец написали заявления об увольнении с должностей по собственному желанию.

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Он отметил, что у "нас рабство отменили", поэтому никто не может их заставить остаться в должности.

"Если люди видят, что они либо дальше не могут помогать команде в том темпе, в котором команда работает, либо у них там какие-то другие определенные планы на жизнь, то они имеют право написать заявление, и мы вправе рассмотреть и удовлетворить его", - добавил Корниенко.

В свою очередь, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что сегодня парламент примет ряд кадровых решений по Кабинету министров.

"Если мы говорим с вами о кадровых вопросах ... Я надеюсь, что завтра будут приняты некоторые решения. Мы ждем от наших коллег документы. И будут происходить изменения в правительстве. И дополнительно будут, если все будет хорошо, министров на должности", - отметил председатель ВР.

Напомним, ранее народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и руководитель Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку.