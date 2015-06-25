Франция ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС
12:50, 25 июня 2015Политика
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Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) ратифицировало Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Национальное собрание Франции ратифицировало Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС / Фото УНИАН
Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил в Twitter.
"Приветствую ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Национальным собранием Франции", - написал Шамшур.
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Приветствую ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Национальными Собраниями Францiï
— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 25 Июнь 2015
Как сообщал УНИАН, 7 мая Сенат Франции (верхняя палата парламента) ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
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