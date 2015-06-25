Франция ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС

Об этом посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил в Twitter.

"Приветствую ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Национальным собранием Франции", - написал Шамшур.

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Приветствую ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Национальными Собраниями Францiï — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 25 Июнь 2015

Как сообщал УНИАН, 7 мая Сенат Франции (верхняя палата парламента) ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.