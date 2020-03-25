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В "Слуге народа" допустили проведение заседания Рады на стадионе

20:59, 25 марта 2020
Политика
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Заседание Рады может пройти вне стен парламента / фото УНИАН

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуги народа", нардеп Евгения Кравчук, пишет hromadske.

Она уточнила, что речь идет не о следующем заседании, которое, вероятно, состоится 28 марта. "Действительно, мы рассматривали такой вариант "Б" - провести сессию, очевидно уже не в эту сессию, которая будет в субботу, но возможно позже, или на какой-то площадке на свежем воздухе, это может быть стадион или большой концертный зал. Мы думали о таком варианте, но окончательного решения нет", - пояснила она.

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По словам Кравчук, в субботу, если будет заседание, оно пройдет в здании парламента, но с дополнительными средствами защиты - масками, очками и перчатками. Также депутат напомнила, что для перенесения заседания парламента необходимо принять соответствующее процедурное решение.

"Чтобы провести заседание в другом зале или на улице, надо собраться хотя бы один раз и за это проголосовать. Что касается видеосвязи и видеоголосований, то это еще сложнее, потому что здесь есть разъяснение Конституционного суда, что это должно быть физическое собрание депутатов", - сказала она.

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Представительница "Слуги народа" добавила, что депутаты тестируют возможные технические средства такой работы, и в частности 25 марта состоялось уже третье тестирование работы по видеосвязи.

"В чем техническая сложность. Это должно быть одновременное подключение большого количества депутатов, и кроме того должно быть каким-то образом зафиксировано, что это именно депутат возле камеры, а не его брат, сестра или кошка. Есть много нюансов, которые мы должны сначала решить", - резюмировала Кравчук.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада на текущей неделе соберется на внеочередное заседание, посвященное вспышке коронавируса в Украине.

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