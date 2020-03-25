В "Слуге народа" допустили проведение заседания Рады на стадионе

По словам Кравчук, речь идет не о следующем заседании, а о будущих.

Верховная Рада может провести заседание на открытой площадке, например на стадионе. Такая возможность уже рассматривается.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуги народа", нардеп Евгения Кравчук, пишет hromadske.

Она уточнила, что речь идет не о следующем заседании, которое, вероятно, состоится 28 марта. "Действительно, мы рассматривали такой вариант "Б" - провести сессию, очевидно уже не в эту сессию, которая будет в субботу, но возможно позже, или на какой-то площадке на свежем воздухе, это может быть стадион или большой концертный зал. Мы думали о таком варианте, но окончательного решения нет", - пояснила она.

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По словам Кравчук, в субботу, если будет заседание, оно пройдет в здании парламента, но с дополнительными средствами защиты - масками, очками и перчатками. Также депутат напомнила, что для перенесения заседания парламента необходимо принять соответствующее процедурное решение.

"Чтобы провести заседание в другом зале или на улице, надо собраться хотя бы один раз и за это проголосовать. Что касается видеосвязи и видеоголосований, то это еще сложнее, потому что здесь есть разъяснение Конституционного суда, что это должно быть физическое собрание депутатов", - сказала она.

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Представительница "Слуги народа" добавила, что депутаты тестируют возможные технические средства такой работы, и в частности 25 марта состоялось уже третье тестирование работы по видеосвязи.

"В чем техническая сложность. Это должно быть одновременное подключение большого количества депутатов, и кроме того должно быть каким-то образом зафиксировано, что это именно депутат возле камеры, а не его брат, сестра или кошка. Есть много нюансов, которые мы должны сначала решить", - резюмировала Кравчук.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада на текущей неделе соберется на внеочередное заседание, посвященное вспышке коронавируса в Украине.