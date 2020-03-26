ВCП решила не преследовать судей за обвинительные решения против Сытника

Высший совет правосудия не будет применять дисциплинарные санкции в отношении судей, которые принимали обвинительные решения против главы НАБУ Артема Сытника.

На официальном сайте ВCП сообщается, что Третья дисциплинарная палата отказала в жалобе на судей первой и апелляционной инстанции Ровенской области. Текст решения пока не доступен.

«Претензии главы НАБУ в этим судьям касались содержания принятых против него судебных решений. ВCП, дисциплинарные палаты не оценивают решения судов. Это делают исключительно суды высших инстанций. То, что ВCП отказывает в жалобах, где все сводится к несогласию с позицией суда, - это практика, которая основана на прямой норме закона», - поясняет член ВCП Павел Гречковский.

В частности, глава НАБУ указывал на то, что его дело рассматривал уходящий в отставку судья апелляционной инстанции, что якобы влияет на законность его решений. Отдельные замечания касались способа оглашения решения и внесения в официальный реестр, однако данные самого реестра опровергают эту версию.

«Как докладчик по этой жалобе, я не принимал участия в голосовании. Решение принято коллегиально, палатой, на основании детально проверенных фактов. По закону, отказ в открытии дисциплинарного производства не пересматривается. Но, в данной ситуации может последовать ответная реакция, медийная, например, и она будет направлена против всего ведомства или отдельных персон. Это тоже частая практика давления на нас, если мы рассматриваем что-то резонансное. На самом деле, если кто-то хочет пересмотреть решения суда, то нужно обращаться не в ВCП», - поясняет Гречковский.

Напомним, в 2019 году Сытник был признан виновным в нарушении антикоррупционного законодательства и внесен в соответствующий реестр НАПК. Судом установлено, что отдых главы НАБУ в оплачивали посторонние лица, что подпадает под статью Кодекса об административных правонарушений. Сытник неоднократно пользовался услугами загородного комплекса в Ровенской области в 2017-2019 годах.

В начале марта 2020 года руппа нардепов инициировала его отставку.