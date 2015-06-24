В Белом доме отрицают слежку за Олландом

Об этом заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Нед Прайс в распространенном во вторник вечером письменном заявлении, сообщает Крым.Реалии по информации агентства Франс Пресс.

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«Разведка США не делает и не будет делать своей мишенью контакты президента Олланда», – сказал Прайс.

Он также отметил, что США «тесно сотрудничают с Францией по всем вопросам, которые вызывают беспокойство в мире». США считают Францию своим «незаменимым партнером», заверил официальный представитель Совбеза Белого дома.

Во вторник сайт Mediapart со ссылкой на данные WikiLeaks сообщил о том, что Агентство национальной безопасности США шпионило за тремя президентами Франции Жаком Шираком, Николя Саркози и Франсуа Олландом. Сообщалось, что американская разведка осуществляла слежку за французскими президентами в период с 2006-го до 2012 года, обладала секретными данными о содержании разговоров чиновников Елисейского дворца и имела номера их мобильных телефонов.