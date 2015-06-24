У Олланда назвали неприемлемой слежку США за союзниками

Об этом заявил представитель французского правительства Стефан Ле Фоль после экстренного совещания, созванного президентом Франции Франсуа Олландом, сообщает Радио Свобода.

Вчера вечером сайт WikiLeaks совместно с газетой Liberation и сайтом Mediapart опубликовали документы, в которых говорится о том, что в период с 2006-го года по май 2012 года Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные разговоры и перехватывало электронные сообщения Франсуа Олланда, Николя Саркози и Жака Ширака.

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В опубликованных материалах указаны номера мобильных телефонов многих чиновников, в том числе президента. В них также содержится краткое изложение разговоров между французскими официальными лицами по вопросам глобального финансового кризиса, долгового кризиса в Греции, отношений между администрацией президента Франции и правительством Германии.

Белый дом отказался комментировать эти сообщения, отметив, что американские спецслужбы ведут слежку только с целью обеспечения национальной безопасности США.