У экс-главы СБУ Хорошковского выявлен коронавирус – СМИ (видео)

Сам Хорошковский в комментарии журналистам "Схем" не подтвердил, что он находится в больнице с подозрением на коронавирус.

У бывшего главы СБУ Валерия Хорошковского обнаружили коронавирус. По непроверенной информации он находится в Александровской больнице Киева.

Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович в Facebook.

«Хорошковский с подтвержденным диагнозом в больнице», - написал Рабинович.

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Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в эфире одного из телеканалов также заявил, что Хорошковский болеет коронавирусом.

Сам Хорошковский в комментарии журналистам "Схем" не подтвердил, что он находится в больнице с подозрением на коронавирус.

«Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных», - ответил Хорошковский.

По словам источника в правительстве, как сообщают «Схемы», у Хорошковского двустороннее воспаление легких.

«Скорее всего, коронавирус, но пока не подтвержден", - отметил он.

По данным "Схем", частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.

На вопрос журналиста, после возвращения из Ниццы контактировал ли Хорошковский с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: "Нет".

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