Ермак обсудил с послами стран G7 и ЕС вопросы помощи Украине в борьбе с коронавирусом

Речь идет о медицинском оборудовании и лечебных средствах.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил с послами стран "Группы семи" и Европейского Союза вопросы помощи Украине в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Ермак провел встречу с послами стран "Группы семи" и ЕС, в центре внимания которой были вопросы о ходе событий вокруг пандемии коронавируса в мире, а также эпидемиологической ситуации в Украине.

"Собеседники высоко оценили усилия президента и правительства Украины в контексте принятых мер по противодействию распространению коронавируса в нашей стране. В этой связи был обсужден ряд вопросов практической помощи Украине со стороны стран "Группы семи" и ЕС о предоставлении соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств", - говорится в сообщении.

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Руководитель Офиса президента отметил, что глава государства почти ежедневно проводит телефонные разговоры с мировыми лидерами, во время которых обсуждается обоюдная поддержка во время пандемии коронавируса.

"Участники встречи согласились с необходимостью консолидации усилий международного сообщества по преодолению негативных последствий пандемии коронавируса для мировой экономики", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава Офиса президента проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе и о встрече Трехсторонней контактной группы, состоявшейся 11 марта в Минске.

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