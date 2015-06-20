Украина является единственным кандидатом от своей группы в непостоянные члены Совбеза ООН - постпред Украины в ООН

Об этом сообщает Громадське ТБ.

«Сейчас Украина является единственным кандидатом. Выборы должны состояться 15 октября этого года. Несмотря на то, что мы пока единственные кандидаты, тем не менее мы проводим работу так, словно у нас есть несколько конкурентов. То есть работаем с каждой отдельной страной и региональными группами», – рассказал Сергеев в эфире Общественного.

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«Избираясь в Совет безопасности, мы должны быть готовы защищать не только свои интересы, но и глобальные интересы каждой страны, которая в этом будет нуждаться, так же как защищают нас 14 стран-членов Совета безопасности сегодня», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко во время встречи с представителем США в ООН Самантой Пауэр выразил надежду, что скоординированные усилия позволят Украине стать непостоянным членом Совета безопасности ООН.