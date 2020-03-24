Верховная Рада передает медикам Киева еще 25 автомобилей

Автомобили передаются медицинским учреждениям, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019.

Верховная Рада передает во временное пользование медицинским учреждениям Киева еще 25 автомобилей из своего автопарка для обеспечения служебных нужд врачей и медицинского персонала.

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Об этом сообщили в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады.

Автомобили передаются медицинским учреждениям, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019 в столице: Александровской клинической больнице города Киева, Киевской городской клинической больнице №4, Киевской городской клинической больнице №9, Киевской городской детской клинической инфекционной больнице, Киевской городской детской клинической больнице №1, Киевской городской детской клинической больнице №2, Киевскому городскому центру репродуктивной и перинатальной медицины.

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