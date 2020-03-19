Разумков сдал тест на коронавирус, результат отрицательный - источник

Ранее коронавирус обнаружили у депутата Сергея Шахова (группа "Довира").

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сдал тест на коронавирус, результат отрицательный.

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Об этом сообщил источник в парламенте.

"Он (Разумков - УНИАН) здоров", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, у народного депутата Сергея Шахова (группа "Довира") по возвращении из-за границы обнаружен коронавирус.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, членом которого является Шахов, Александр Мариковский в комментарии УНИАН сообщил, что на этой неделе Шахова в парламенте не было. Однако 12 марта он был на заседании Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования.

18 марта на наличие коронавируса проверяли народных депутатов, которые совместно с Шаховым входят в состав этого комитета.