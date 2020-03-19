Разумков сдал тест на коронавирус, результат отрицательный - источник
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сдал тест на коронавирус, результат отрицательный.
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Об этом сообщил источник в парламенте.
"Он (Разумков - УНИАН) здоров", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН, у народного депутата Сергея Шахова (группа "Довира") по возвращении из-за границы обнаружен коронавирус.
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, членом которого является Шахов, Александр Мариковский в комментарии УНИАН сообщил, что на этой неделе Шахова в парламенте не было. Однако 12 марта он был на заседании Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования.
18 марта на наличие коронавируса проверяли народных депутатов, которые совместно с Шаховым входят в состав этого комитета.