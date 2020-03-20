Командировки запрещены: следующее заседание ТКГ в Минске может пройти в режиме видеоконференции

Заседание запланировано на 25 марта. На нем планировали подписать решение о создании "консультативного совета" при ТКГ.

Следующее заседание переговорной группы по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться по видеосвязи.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Какие переговоры? Вы что?! Все переговоры свернуты физически. Я вчера разговаривал со своим коллегой, министром иностранных дел Венгрии, и мы договорились, что запланированное на 26 марта заседание двусторонней межправительственной комиссии мы проведем в режиме телеконференции в ту же дату, потому что жизнь не останавливается, нужно работать, нужно двигаться вперед. Относительно "Минска" тоже прорабатывается вопрос видеоконференции. Сейчас все командировки массово отменяются. Я вообще в МИД запретил все зарубежные командировки", – сказал Кулеба.

По его словам, "если заседание ТКГ состоится, то в режиме видеоконференции".

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Как сообщал УНИАН, 11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе при участии руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ по созданию в составе политической подгруппы консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии относительно выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате". Подписание должно состояться на следующем заседании в Минске 25 марта.

Позже издание "Зеркало недели" опубликовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, РФ, ФРГ, Францией и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающих голосов, а по одному представителю от РФ, Германии, Франции и ОБСЕ - право совещательных голосов.

Через несколько дней около 60 депутатов от "Слуги народа" призвали президента Зеленского не допустить создание консультативного совета в политической подгруппе ТКГ в Минске.