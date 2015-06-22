Экс-помощник министра времен Януковича перешел на сторону "ДНР" еще в апреле

В понедельник, 22 июня, экс-помощник министра обороны Украины и бывший генерал-майор Александр Коломиец объявил, что переходит на сторону террористов "ДНР". Об этом он сообщил на пресс-конференции в оккупированном Донецке, передает ТСН.ua.

Журналистам удалось установить, что Коломиец работал на стороне боевиков с апреля 2015 года. В частности, об этом рассказал "Украинской правде" начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев. Приказ главаря "ДНР" Александра Захарченко подтверждает, что Коломийца назначили секретарем совета обороны "ДНР" еще 17 апреля этого года.

Представитель Генштаба также сообщил, что Коломиец был уволен из рядов Вооруженных сил Украины в 2008 году, после чего как гражданский он работал в Министерстве обороны Украины и был уволен с должности в 2012 году. По словам Селезнева, Коломиец работал в оборонном ведомстве помощником министра Дмитрия Саламатина, а позже - начальником отдела анализа информации при Минобороны.

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"Причина его увольнения - его некомпетентность, он не тянул должность начальника отдела анализа информации. К тому же он часто, как частное лицо, ездил в Российскую Федерацию. Военнослужащие обязаны информировать о таких визитах, но он нарушал процедуру. Это вызвало к нему вопросы у военной контрразведки, было инициировано отстранение, а со временем его уволили", - заявил Селезнев.

Какие "помощники" идут работать к террористам или "Дьявол кроется в деталях"Сегодня сепаратисты похвастались пополнени... Posted by Пресс-служба Генерального штаба ВСУ on 22 июня 2015 г.

Пресс-служба министерства обороны подтверждает, что после увольнения Коломийца по ходатайству работников военной контрразведки он был лишен допуска к государственной тайне

Стоит отметить, что бывшего министра обороны Дмитрия Саламатина, советником которого был предатель Коломиец, депутаты Верховной Рады обвиняли в связях с российскими спецслужбами. Саламатин отвергал все обвинения и называл их безосновательными.

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Он перебрался из России в Украину в 1999 году и получил украинское гражданство в 2004-ом. С 2006 года он был депутатом Верховной Рады от Партии регионов, в 2010-м - возглавлял украинскую госкомпанию по экспорту и импорту продукции и услуг военного назначения, а в 2011-м - "Укроборонпром". С февраля по декабрь 2012-го Саламатин был министром обороны Украины, а затем - советником Виктора Януковича.

В феврале 2015 года среди рассекреченных списков владельцев счетов в швейцарском банке HSBC обнаружили и бывшего министра обороны Саламатина, на счету которого было 11 миллионов долларов. Этот список состоял из 740 россиян. Саламатин оказался в этом списке, указав в качестве места своего проживания дом в дорогом поселке Москвы - Серебряном Бору, расположенном по соседству с бывшими руководителями ФСБ. По данным Росреестра, участок принадлежит его жене Наталье Саламатиной. По словам человека, близкого к экс-министру, он с 1990-х занимался бизнесом, инвестировал в финансовые инструменты и деньги заработал задолго до начала карьеры депутата и госслужащего.