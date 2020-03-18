New York Times: Украина разрывается между страхом перед коронавирусом и за свое будущее

Киев запретил массовые уличные собрания через карантин, но добиться выполнения этого требования оказалось трудно.

Украина, как и многие страны, закрыли школы и запретили массовые собрания для борьбы с коронавирусом. Но в отличие от других, ей трудно обуздать уличные протесты, которые остались из-за войны на востоке.

Как пишет New York Times, в минувшие выходные несколько тысяч человек вышли в центре Киева протестовать против того, что они считают уступкой России на переговорах по окончании боев. Сделав это, они впервые проигнорировали запрет на собрания более чем 200 человек. Хотя ограничение позже усилили. Поэтому в одном месте не может находиться одновременно более 10 человек.

"То, что украинское правительство делает в вопросе национальных интересов, опаснее, чем вирус", - сказала графический дизайнер Юлия Ковтун, объясняя свое решение присоединиться к протесту в субботу.

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В постсоветских странах уличные протесты играют важную роль в оппозиционной политике. Но эта роль была поставлена под угрозу новыми ограничениями на сборы из-за коронавируса. В Украине уличные акции рассматриваются как последняя линия обороны против влияния России, которая поддерживает боевиков на Донбассе. В 2014 году люди на улицах свергли пророссийского президента. Сегодня оппозиционные группы говорят, что стараются держать под контролем президента Владимира Зеленского на переговорах с Россией о мире.

Издание напоминает, что в минувшую среду "правительство Зеленского согласилось начать прямые переговоры" с лидерами боевиков на Востоке Украины. Тем временем, война продолжается, как всегда. Трое украинских солдат погибли во время артиллерийского обстрела на прошлой неделе. Десятки тысяч солдат по обе стороны от линии фронта живут в переполненных бараках, где о "социальном разделении" из-за коронавируса не может быть и речи.

Остается неизвестным, как распространение инфекции повлияет на конфликт.

"Возможно, будут определенные изменения в мышлении относительно войны. Какой смысл драться сейчас? Возможно лучше самоизолироваться, чем сидеть в траншеях", - сказала старший аналитик International Crisis group Анна Арутунян в Москве.

Политические изменения правительства Зеленского, однако, вызвали несколько уличных протестов в Киеве за последнее время. В понедельник группа людей собралась в белых защитных костюмах и масках. В Украине зафиксированы несколько случаев заражения коронавирусом. СНБО страны сообщило со ссылкой на отчет разведки об одном случае заражения на оккупированных российскими силами территориях.

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Правительство действовало быстро, чтобы закрыть школы и границы для иностранцев, хотя количество зараженных в Украине остается небольшой. Запрет уличных протестов оказалось труднее ввести. В пятницу толпа в Киеве держал плакаты с надписями: "Не жмите руку Кремлю!".

"Я боюсь вируса и думаю, что Украина не готова к эпидемии. Но прийти сюда все равно было приоритетом для меня", - сказала Ковтун.

Несмотря на запрет на собрание, полиция не пыталась разогнать демонстрантов. Но Министерство внутренних дел в субботу предложило новый закон, который сделает преступлением "преднамеренное создание угрозы для другого человека посредством опасной или очень опасной инфекции".

Ветеран войны Павел Белоус сказал изданию, что протесты должны продолжаться. Иначе существует угроза, что правительство использует карантин, чтобы протолкнуть меры, которые повлекут за собой более масштабные беспорядки.

"Мы придем на площадь почтить тех, кто боролся и погиб. Мы рисковали нашими жизнями тогда на фронте, почему мы должны испугаться какого вируса?" - сказал Белоус.