В Раде разрабатывают законопроект об удаленной работе нардепов – Арахамия

Проектом закона могут предусмотреть работу народных депутатов с помощью видеосвязи и внедрения видеоголосования.

В парламенте разрабатывают законопроект, который позволит народным депутатам работать в удаленном режиме.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал во время брифинга в парламенте.

"Мы сейчас разрабатываем законопроект, который позволит в режиме удаленного управления работать... Есть статья Конституции, которая прямо говорит, что депутаты должны быть собраны в парламенте. Но, учитывая такие чрезвычайные обстоятельства, мы сейчас ищем юридическую модель, каким образом исключительно на время эпидемии и мер по ее противодействию иметь возможность работать в таком режиме", - отметил Арахамия.

По его словам, законопроектом могут предусмотреть работу депутатов с помощью видеосвязи и внедрения видеоголосования.

"Мы еще нарабатываем, каким образом это можно сделать", - сказал депутат.