Саакашвили предложил оздоровить в Одессе пострадавших от наводнения в Тбилиси детей

Об этом УНИАН сообщили в областной администрации, уточнив, что такое предложение ее глава озвучил, передав его, в частности, через грузинских журналистов.

«Мы очень переживаем за ситуацию в Тбилиси и много думаем, как помочь. Вместе с группой местных бизнесменов приняли решение организовать отдых пострадавших от стихии детей в Одессе на все лето, в лучших условиях, чтобы снять у них стресс», - цитируют в администрации Саакашвили.

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Он также уточнил, что «очень много украинцев отозвались, и мы еще раз поняли, как велика любовь и дружба в Украине в отношении Грузии».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 июня в Тбилиси после сильного ливня произошло разрушительное наводнение. По последним официальным данным, погибли 19 человек, десятки пострадали. Стихия повредила дороги и инфраструктуру грузинской столицы.

Затопило также зоопарк, в результате чего многие животные оказались на свободе, часть из них погибла.