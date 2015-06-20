Маккейн призывает США срочно предоставить Украине оборонное вооружение

Сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн призывает правительство США срочно предоставить Украине оборонное вооружение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сенатор сказал сегодня на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком.

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“Мы приехали, чтобы продемонстрировать поддержку Америки в борьбе Украины и чтобы настоятельно призвать правительство Соединенных Штатов и мир сделать больше для поддержки этой страны, чтобы срочно предоставить оборонное вооружение, разведывательные данные и другую помощь, которая поможет украинцам защищать свой суверенитет”, - подчеркнул Маккейн.

Сенатор также заявил, что требует не только продления, но и усиления санкций против России.

Маккейн напомнил, что несколько дней назад Сенат США единогласно принял решение о предоставлении Украине оборонного вооружения.

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“Палата представителей примет такой же закон, и мы настоятельно призываем президента Соединенных Штатов выполнить волю Конгресса и волю американского народа, чтобы обеспечить украинское правительство и народ возможностью защищать себя против неприкрытой агрессии Владимира Путина”, - отметил Маккейн.

Как сообщалось, 18 июня Сенат Конгресса США одобрил законопроект о расходах на оборону, которым, среди прочего, предлагается предоставить Украине военную помощь на сумму 300 млн долларов.