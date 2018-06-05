Украинский интерес. Фантомные боли Путина, Запад сосредотачивается и переговоры о долге.

Владимир Путин старательно пытается примерять на себя пиджак генсека, ведущего холодную войну с Соединенными Штатами. Иначе трудно пояснить заявление о появлении на вооружении у России в этом году 40 межконтинентальных баллистических ракет, способных преодолевать систему ПРО. Путин старательно играет ядерными мускулами, словно оправдывая свою любовь к фотографированию с голым торсом. Но эти ужимки и прыжки вряд ли могут обмануть кого-либо из тех, кто знаком с историей краха Советского Союза, располагавшего не только весомым экономическим потенциалом, но и направляющей идеологией.

Правда, страны Запада отреагировали на инициативу властелина Кремля асимметрично, как и полагается в ходе гибридной войны. Кстати, руководители НАТО и Европейской Комиссии договорились противодействовать усилению влияния России, а на военных учениях Альянса в Польше отрабатывались элементы гибридной войны. Так вот, сразу в нескольких европейских странах начались аресты российского государственного имущества для обеспечения иска по делу «ЮКОСа». Бывшим собственникам разоренной Кремлем нефтяной компании Третейский суд в Гааге еще в прошлом году присудил компенсацию в 50 миллиардов долларов, но Россия принципиально не пыталась начинать выплаты. Теперь Сергей Лавров, словно забывший о сырьевом характере российской экономики, грозит Западу ответными арестами имущества. Интересно будет посмотреть, как быстро при таком раскладе из России рванут оставшиеся западные инвесторы.

На международном экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин был в своем репертуаре: заверил, что в российской экономике все идет неплохо, обвинил США в избыточных геополитических амбициях, приведших к кризису в Украине, и вновь назвал русских и украинцев одним народом. Похоже, Путин и его команда не утруждают себя поиском новых тезисов для объяснения происходящего на Донбассе, поскольку местное население, как и граждане России, одурманиваются кремлевской пропагандой, а Запад на мякине не проведешь. Ставка на демонстрацию силы и уверенности в современном мире – моветон, но Москву не волнуют подобные условности.

Страны ЕС тем временем уверенно говорят о продлении как минимум на полгода санкций против России. На этом фоне даже финансовые проблемы Греции отходят на второй план, поскольку Старому Свету предстоит вместе со США и Канадой сдерживать агрессора. Вряд ли решение Сената США обеспечит поставки летального оружия украинским Вооруженным Силам, пока речь идет о размещении американского тяжелого вооружения в странах Балтии и Польше. Интересно, что дипломат из США Виктория Нуланд уверена, что Россия способна за один день урегулировать конфликт на Донбассе. Евродепутат Ребекка Хармс сетует, что у Владимира Путина слишком много друзей в европейских странах, которые до поры до времени предпочитают не светиться.

Украина тем временем продолжает ожидать назначения целой группы послов в ключевых для формирования позитивного отношения к нашей стране государствах и ведет тяжелые переговоры с кредиторами. Весомый «привет» от Януковича – Азарова – более 30 миллиардов долларов внешних заимствований, серьезно ухудшивших позиции Украины как заемщика. Наталья Яресько в переговорном процессе занимает жесткую позицию, всем видом демонстрируя, что с поддержкой МВФ нашей стране дефолт не страшен. Осталось убедить в этом сограждан и доказать, что страна способна оттолкнуться от достигнутого дна.

Евгений Магда