Рада проведет внеочередное заседание завтра - некоторым депутатам плохо после командировки

Как заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, ряд депутатов вернулся из командировок из-за рубежа и “не достаточно хорошо себя чувствуют”, поэтому на завтрашнем внеочередном заседании ВР не будут присутствовать.

Лидеры фракций Верховной Рады решили, что внеочередное заседание ВР начнется завтра в 8:00.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании предполагается рассмотреть законопроект, которым предлагаются меры по борьбе с коронавирусом.

Данный законопроект сегодня в 14:00 рассмотрит Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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Кроме того, на заседании будет рассматриваться вопрос изменения календарного плана, в частности то, что народные депутаты до 3 апреля не будут работать в пленарном режиме.

Как заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, ряд депутатов вернулся из командировок из-за рубежа и “не достаточно хорошо себя чувствуют”, поэтому на завтрашнем внеочередном заседании ВР не будут присутствовать.

Он попросил, чтобы отсутствие этих депутатов признали как уважительную причину и не снимали с них зарплату.

Также Разумков сообщил, что завтра ВР рассмотрит два законопроекта, которые касаются повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета в сфере здравоохранения - законопроекты №№ 2538 и 2539.

Кроме того, будет рассматриваться проект постановления, которым будет отсрочено проведение парламентских слушаний, запланированных на этой неделе.

По словам Разумкова, также предусмотрено рассмотрение законопроекта, подготовка которого сейчас идет, относительно мер в экономической сфере с тем, чтобы удержать ситуацию в связи с эпидемией коронавируса.

Согласно украинскому законодательству, сегодня председатель ВР должен издать распоряжение, где будут четко указаны все вопросы и законопроекты, которые будут рассматриваться завтра на внеочередном заседании.