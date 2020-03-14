Ермак объяснил, почему для Украины важно выполнять Минские соглашения

От состояния выполнения Минских соглашений зависит решение ЕС о продлении экономических санкций против РФ, которые действуют до 31 июля 2020 года.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявляет, что страны-партнеры предупреждают, что невыполнение Украиной Минских соглашений повлияет на санкционную политику Европейского Союза.

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Об этом Ермак сказал в эфире он-лайн программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он напомнил, что Минские соглашения лежат в основе санкционной политики стран-партнеров Украины по Европейскому Союзу.

"Могу вам откровенно сказать, что многие из них очень часто говорят нам о том, что если вы желаете выйти из Минске, если вы не собираетесь выполнять Минские договоренности, скажите, но предупреждаем вас, что это будет иметь очень мощный результат относительно продления санкций", - заявил Ермак.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, связанные с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Сейчас эти санкции действуют до 31 июля 2020 года.