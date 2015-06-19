Заместитель главы АП Таранов заявил, что не получал предложений возглавить СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по итогам своего визита в США, где он представлял перед американскими чиновниками и конгрессменами доказательства российской агрессии Украины.

«Я хочу сказать, что во время проведения конференции в Институте стратегических исследований один из вопросов был со стороны американских журналистов по поводу такого предложения. Мой ответ был следующий, что я солдат, и в случае поступления предложения со стороны президента Украины на выполнение каких-либо особых или особенных задач, я готов их выполнить. По состоянию на сегодня таких предложений нет», - сказал Таранов, отвечая на вопрос о возможном его назначении на должность главы СБУ.

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Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада по представлению президента Украины уволила Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.