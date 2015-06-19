Заместитель главы АП Таранов заявил, что не получал предложений возглавить СБУ
Заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Таранов заявляет, что ему предложений от президента возглавить Службу безопасности Украины не поступало.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по итогам своего визита в США, где он представлял перед американскими чиновниками и конгрессменами доказательства российской агрессии Украины.
«Я хочу сказать, что во время проведения конференции в Институте стратегических исследований один из вопросов был со стороны американских журналистов по поводу такого предложения. Мой ответ был следующий, что я солдат, и в случае поступления предложения со стороны президента Украины на выполнение каких-либо особых или особенных задач, я готов их выполнить. По состоянию на сегодня таких предложений нет», - сказал Таранов, отвечая на вопрос о возможном его назначении на должность главы СБУ.
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Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада по представлению президента Украины уволила Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ.