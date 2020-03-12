"Военный вариант не исключается": Фейгин рассказал о планах Кремля насчет поглощения Беларуси

По его словам, пока Путин пытается "уговорить" Александра Лукашенко добровольно согласиться на объединение государств.

Сейчас в приоритетах Кремля – создание союзного государства России и Беларуси. Как только этот вопрос решится, Украина превратится в "цель №1" главы РФ Владимира Путина.

Такое мнение озвучил российский правозащитник Марк Фейгин, передает «Обозреватель». Он не исключил возможности военного захвата Беларуси. Однако, по его словам, пока Путин пытается "уговорить" Александра Лукашенко добровольно согласиться на объединение государств.

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"Вопрос этот сейчас обсуждается чуть ли не ежедневно. Позиция Москвы известна, она публично озвучена: форсирование создания союзного государства, точнее, ее структур. И самое главное – введение поста президента союзного государства, который избирается гражданами обеих стран. Очевидно, подразумевается, что во главе этого союзного государства станет Владимир Путин", – рассказал Фейгин.

"Могут обсуждаться и варианты, как насильно заставить президента Беларуси склониться к этому. Он же сопротивляется.... Военный вариант не исключается, при определенной эскалации. Не будем забывать, что в Беларуси расположены российские военные базы, внешние границы контролируются российско-белорусскими частями", – добавил он.

Правозащитник предположил, что захватить Беларусь не составит особого труда РФ.

"Но я думаю, они еще не исчерпали весь резерв переговоров с Лукашенко. Наверное, еще рассчитывают уговорить его согласиться добровольно", – отметил он.

Фейгин подчеркнул, что после решения вопроса с Беларусью, Украина выйдет для Путина на первый план.

"Все же, пока есть независимая Беларусь, Украина остается вторым лакомым куском, который Путин пытается проглотить. Но как только с Беларусью будет покончено – ничего другого не останется, кроме Украины", – резюмировал эксперт.