Разумков считает, что закон об общенациональном референдуме будет принят на нынешней сессии парламента

По мнению Разумкова, данный законопроект принять в первом и во втором чтении "теоретически можно будет за месяц работы парламента".

Закон об общенациональном референдуме будет принят на нынешней сессии Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

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«Первый закон из пакета так называемых законов о народовластии будет внесен в парламент, и я надеюсь, будет рассмотрен в кратчайшие сроки. Это законопроект об общенациональном референдуме», - сказал он.

По мнению Разумкова, данный законопроект принять в первом и во втором чтении «теоретически можно будет через месяц работы парламента».

При этом он добавил, что также будут законопроекты о местных референдумах, об отзыве депутатов, а также законопроект о «народном вето».

«И я думаю, что будут еще некоторые законопроекты, которые можно будет отнести к расширению норм прямой демократии в Украине. В пакете будет 5-6 законопроектов», - добавил Разумков.