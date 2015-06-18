Заседание ВР начнется в 11:00: Совет коалиции проводит консультации с Яценюком

Заседание Верховной Рады начнется в 11.00, потому что Совет коалиции проводит консультации с премьер-министром Арсением Яценюком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель председателя ВР Оксана Сыроид.

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Она сказала: “В связи с тем, что сейчас проходит заседание Совета коалиции с участием премьер-министра, время (начала) утреннего заседания переносится на 11часов”.