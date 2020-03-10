"Опытный юрист": нардеп рассказала о вероятном кандидате на должность генпрокурора

Сейчас остается вакантной должность генпрокурора.

Замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что на заседании фракции обсуждалась возможная кандидатура Сергея Ионушаса на должность генпрокурора.

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В интервью 24 каналу она отметила, что Ионушас является заместителем председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и юристом, имеющим опыт ведения дел в различных сферах. При этом нардеп добавила, что обсуждаются и другие кандидатуры на должность генпрокурора.

«На фракции мы обсуждали возможную кандидатуру Сергея Ионушаса. Это наш депутат, заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Я знаю, что обсуждаются другие фамилии, наверное, не очень корректно будет их называть», – сказала она.

По словам Кравчук, он достаточно опытный юрист и вел дела в разных сферах. «Сейчас он уже пол года поработал именно в профильном комитете на должности заместителя председателя», – добавила она.