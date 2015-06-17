Экс-сотрудники антикоррупционных управлений СБУ обжаловали приказ об увольнении в суде

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

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"16 июня 2015 года в Окружной административный суд города Киева поступил иск от сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы Безопасности Украины с требованием признать противоправным и отменить приказ Председателя Службы Безопасности Украины № 10/448-ос от 12 июня 2015 года, которым истцы были зачислены в распоряжение заместителя Председателя Службы Безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Сейчас Окружным административным судом Киева решается вопрос об открытии производства по данному делу.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Наливайченко своими приказами уволил заместителей начальника Главного управления и начальников управлений Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.