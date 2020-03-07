Зеленский про Путина: все тоталитарные режимы заканчивают одинаково

Зеленский убежден, что эпоха политического аутсайдера только начинается.

Президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин не задержится больше на посту, поскольку тоталитарные режимы «заканчивают одинаково».

Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

Читайте такжеКадровые изменения в органах власти не влияют на курс Украины - Зеленский

«Конечно, там появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково», – сказал Зеленский.

На замечание журналистов, что Путин никогда не допустит к своему креслу такого, как Зеленский, украинский президент добавил, что не хочет, чтобы где-либо гибли люди: «Но мы должны понимать, что если кто-то затягивает пружину, то в какой-то момент она порвется».

В разговоре с иностранными журналистами Зеленский также отметил, что эпоха политического аутсайдера только начинается, вспомнив про Дональда Трампа. А его собственная политическая кампания может стать успешной в странах, «где люди ищут глоток свежего воздуха».