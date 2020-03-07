Зеленский про Путина: все тоталитарные режимы заканчивают одинаково
Президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин не задержится больше на посту, поскольку тоталитарные режимы «заканчивают одинаково».
Об этом он рассказал в интервью The Guardian.
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«Конечно, там появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково», – сказал Зеленский.
На замечание журналистов, что Путин никогда не допустит к своему креслу такого, как Зеленский, украинский президент добавил, что не хочет, чтобы где-либо гибли люди: «Но мы должны понимать, что если кто-то затягивает пружину, то в какой-то момент она порвется».
В разговоре с иностранными журналистами Зеленский также отметил, что эпоха политического аутсайдера только начинается, вспомнив про Дональда Трампа. А его собственная политическая кампания может стать успешной в странах, «где люди ищут глоток свежего воздуха».