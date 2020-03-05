Охранники с оружием не могут находиться в сессионном зале Рады – Разумков

Председатель парламента Дмитрий Разумков утверждает, что не видел вчера в сессионном зале охранников президента Владимира Зеленского.

Охранники с оружием не могут находиться в сессионном зале Верховной Рады.

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сказал на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН по поводу законности пребывания в сессионном зале представителя охраны президента Владимира Зеленского, который сопровождал главу государства до крайних рядов в зале, где находился народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

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Разумков отметил, что не видел охранника в сессионном зале парламента.

«Охранника президента я вчера в зале не видел, если честно», - сказал спикер.

При этом он добавил, что охранники с оружием не могут находиться в сессионном зале Верховной Рады.

Комментируя по просьбе УНИАН ситуацию, когда лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла в президиуме место председателя парламента, происходило блокирование работы ВР и стычки между народными депутатами, а рядом с президиумом стоял охранник первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука, якобы имевшего, как утверждали пользователи соцсетей, оружие, Разумков сказал, что охранник не имел оружия.

«Та ситуация, которая была с представителем службы охраны первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, - он также не был вооружен», - сказал спикер.

Разумков утверждает, что охранник имел «специальные средства», однако «это было не оружие».