Консультации по вакантным должностям в правительстве продолжаются – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что новый Кабмин является правомочным, поскольку вчера было назначено две трети его состава.

Консультации по заполнению вакантных должностей в составе правительства продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

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«Кабинет министров является правомочным, потому что вчера было назначено более 2/3 Кабинета министров Украины, он принес присягу и сегодня уже функционирует в полном объеме», - отметил спикер.

На вопрос журналистов, какие органы власти еще будут «перегружены», Разумков ответил: «Вопрос так не стоит - кто кого «перезагрузит». Здесь вопрос стоит в эффективности исполнения своих полномочий».

Отвечая на вопрос по поводу слухов о смене руководства Нацбанка, Разумков отметил, что пока не имеет такой информации.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада отправила Гончарука и возглавляемое им правительство в отставку и назначила Шмыгаля премьер-министром и новых министров.