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Новым генпрокурором Украины хотят назначить Венедиктову - источник

13:20, 05 марта 2020
Политика
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Новым генпрокурором Украины может стать Ирина Венедиктова / Фото УНИАН

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Его место может занять Ирина Венедиктова - в.и.о. главы ГБР. Ее хотят назначить на этот пост. Об этом УНИАН сообщил собственный источник.

Голосование за "ротацию" в ГПУ должно состояться 5 марта после 18:30.

Как сообщал УНИАН, 5 марта состоится плановое утреннее и вечернее заседания парламента, а в 18:30 начнется внеочередное, в повестке дня которого один вопрос – о недоверии Рябошапке.

Ранее 5 марта правоохранительный комитет Верховной Рады одобрил отставку Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора.

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