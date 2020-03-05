Новым генпрокурором Украины хотят назначить Венедиктову - источник
13:20, 05 марта 2020Политика
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Место Рябошапки может занять Венедиктова.
Новым генпрокурором Украины может стать Ирина Венедиктова / Фото УНИАН
В четверг, 5 марта, должно состоятся голосование за отставку Руслана Рябошапки с должности генпрокурора.
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Его место может занять Ирина Венедиктова - в.и.о. главы ГБР. Ее хотят назначить на этот пост. Об этом УНИАН сообщил собственный источник.
Голосование за "ротацию" в ГПУ должно состояться 5 марта после 18:30.
Как сообщал УНИАН, 5 марта состоится плановое утреннее и вечернее заседания парламента, а в 18:30 начнется внеочередное, в повестке дня которого один вопрос – о недоверии Рябошапке.
Ранее 5 марта правоохранительный комитет Верховной Рады одобрил отставку Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора.
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