Новоназначенный глава МИД Дмитрий Кулеба назвал пять приоритетных направлений работы

Министр отметил, что наибольшей ценностью МИД являются люди, каждый профессиональный и энергичный человек заслуживает достойные и комфортные условия работы дома и за рубежом.

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил пять приоритетных направлений работы в должности.

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На своей странице в Facebook Кулеба выразил благодарность за доверие президенту Владимиру Зеленскому и каждому народному депутату, поддержавшему его назначение главой МИД.

«Для меня это честь, ответственность и возможности. Вы слышали главные слова президента: курс Украины во внешней политике остается неизменным. Это, в частности, означает, что мы продолжаем движение в ЕС и НАТО», - добавил он.

Также Кулеба назвал свои пять приоритетов в качестве главы МИДа. «Буквально пять тезисов по сути от меня по моим приоритетам в должности: 1. Мир, безопасность и территориальная целостность Украины. 2. Экономическая дипломатия с особым фокусом на торговле, привлечении инвестиций в Украину и поддержке промышленности. Особенно большие возможности вижу в Юго-Восточной Азии, но и другие части света не будем забывать. Там, где есть возможности для украинского бизнеса, будет работать и украинская дипломатия. 3. Публичная дипломатия, чтобы мир был от нас в восхищении и видел нас не только как жертву агрессии, но и привлекательную страну возможностей. 4. Каждый украинец является каплей в океане под названием «Украина», неотъемлемой частью нашего народа. Дипломаты будут делать все, чтобы каждый украинец гордился Родиной, чувствовал ее поддержку и защиту, в какой бы точке мира он не находился. 5. Я буду активно поощрять иностранных украинцев не разрывать связи с Родиной. Чтобы мотивировать каждого, кто хотел бы вернуться домой. Чтобы вдохновлять каждого, кто готов быть адвокатом Украины в стране своего проживания», - рассказал Кулеба.

По его словам, в воплощении этих амбициозных задач очень важен диалог с парламентом. «Я всегда открыт к общению с народными депутатами и уверен, что мы будем слышать друг друга», - подчеркнул он.

Кроме того, министр отметил, что самой большой ценностью МИДа являются люди, каждый профессиональный и энергичный человек заслуживает достойные и комфортные условия работы дома и за рубежом. «Все будет Украина», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада Украины назначила Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел Украины.

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*** Дмитрий Кулеба родился 19 апреля 1981 года в городе Сумы. В 2003 году окончил Институт международных отношений Киевского университета им. Шевченко по специальности «международное право». Кандидат юридических наук.

С 2003-го по 2010 год работал в системе Министерства иностранных дел Украины на должностях в центральном аппарате и в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене.

С 2010-го по 2013 год работал в секретариате МИД Украины, занимался вопросами имиджа Украины за рубежом, в международных организациях, отношениями с США.

В течение января-июня 2013 года был советником вице-премьера по гуманитарным вопросам.

С июня 2014-го по апрель 2016 года - посол по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций МИД Украины.

С апреля 2016-го по март 2019 года - постоянный представитель Украины в Совете Европы.

С 29 августа 2019 года по 4 марта - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.